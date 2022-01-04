Sağlık Bakanlığı verileri korkuttu! Kovid-19 vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı

Aralık ayının 20'sinde 18 bin 762 olan vaka sayısı, 27 Aralık'ta 26 bin 99'a, 28 Aralık'ta 32 bin 176'ya yükseldi. Böylece 19 Ekim 2021'den sonra ilk kez günlük vaka sayısı 30 binin üstüne çıktı.