Kılıçdaroğlu aday olursa CHP’de genel başkan değişecek mi? 4'te 3'ü bu görüşü söyledi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması halinde CHP genel başkanlığında ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. CHP kulislerinde büyük çoğunluk Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bırakmasına gerek yok' görüşünü savunduğu belirtiliyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı'na aday olması kadar, bunun gerçekleşmesi durumunda CHP Genel Başkanlığı koltuğunun değişip değişmeyeceği de tartışma konusu.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre partide bu konuda iki görüş var.

Birinci görüş Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda parti rozetini çıkarıp genel başkanlıktan ayrılması gerektiğini söylüyor. Bunu savunanlar Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı makamını tarafsız bir makam gördüğü için o tarafsızlığa halel getirmemek için ayrılacağı görüşünde.

Büyük çoğunluk "genel başkan koltuğunda kalmalı" dedi

İkinci görüş ise Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak kalması gerektiğini savunuyor. Dörtte üç çoğunluğun savunduğu ileri sürülen bu görüşe göre Kılıçdaroğlu’nun aday olup Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yaklaşık 2 yılı kapsayan bir geçiş süreci yaşanacak.

Cumhurbaşkanı yetkisinin tam kullanılmayacağı, 'belli bir protokole bağlı yaşanacak geçiş sürecinde diğer liderler partilerinin genel başkanları olarak süreç içinde yer alırken Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bırakmasına gerek yok' değerlendirmesi yapılıyor.

Bu tartışmada son sözü söyleyecek ise tabii aday olması durumunda, Kılıçdaroğlu olacak." ifadesi kullanıldı.