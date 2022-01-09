İstanbul’da koca dehşeti: Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
Kağıthane’de taksi şoförlüğü yapan bir şahıs, tartıştığı eşine kucağında çocuğuyla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kadın kapıyı kırarak içeriye giren komşuları ve polis ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 çocuğunu da alarak taksisiyle kaçan ve polis ekipleri tarafından Beylikdüzü’nde yakalanan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Y. (26) ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. (31) arasında kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Bu süreçte devam eden kavgalar sonucunda Büşra Y. birkaç kez evi terk etti. Ancak tekrar evine dönen genç kadın ile eşi arasında tartışma ve kavgalar devam etti.
Bu nedenle Emre Y. evi terk ederek başka yerde yaşamaya başladı. Boşanma sürecine giren çiftin arasında şiddetlenen kavgalar sonrasında olay günü Büşra Y.’yi arayan eşi Emre Y., çocuklara yemek götürmek için eve gelmek istediğini söyledi. Büşra Y.’nin kabul etmesi üzerine eve gelen şahıs, yemeği bıraktıktan sonra çocuklardan evden çıkmalarını istedi.
O esnada çıkan tartışmada 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.’yi kucağına alan Emre Y., koltukta oturan Büşra Y.’ye tabancayla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Bacak ve kollarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın, kanlar içerisine yere yığılarak bilincini kaybetti. Olayın ardından saldırgan Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. (7) ve U.Ö.’yü (11) alarak geldiği 34 TFB 77 plakalı taksisiyle olay yerinden ayrıldı. Çocukları önce annesi Nilifer Y.’ye bırakan Emre Y., ardından taksisiyle kaçmaya başladı.
12 el ateş ettiği kadın hayati tehlikeye atlattı
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldıktan sonra Büşra Y.’nin komşularıyla birlikte evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ağır yaralı olan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kadının vücudundan 9 adet kurşun çekirdeği çıkartıldı. Hastanede bir süre kalan Büşra Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.