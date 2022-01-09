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MHP'li isim seçim tarihi verdi seçim yasasıyla ilgili dikkat çeken açıklama

MHP'li isim seçim tarihi verdi seçim yasasıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Erken seçim çağrıları gündemdeki yerini korurken, ismi açıklanmayan MHP'li yönetici seçim yasasının 2023'ün haziran ayına denk gelecek şekilde bu yılın nisan-mayıs ayında yasalaşacağını söyledi.

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Ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yaşanan sorun olduğu iddiasıyla muhalefet partileri, erken seçim çağrılarını yineliyor. 

AK Parti ve MHP'den gelen açıklamalarda seçimin 2023'te yapılacağına işaret edilirken, MHP'li isimden seçim açıklaması geldi.

Seçim yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili konuşurken erken seçim tartışmalarına değinen MHP'li bir yönetici, seçimlerin, seçim yasası çıkmadan yapılmayacağını söyledi.

Mart ayında Meclis’e sunulması hedefleniyor

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde, "AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’ndan tepki var. AK Partili bir yönetici erken seçimin gündemlerinde olmadığını söylerken bu yöndeki çağrıları, “Türkiye bunları konuşmamalı. Sürekli seçim konuşan bir ülkeye yabancı yatırım gelir mi? Muhalefet bu anlamda hainlik yapıyor. Bunu konuşmamak lazım” sözleriyle eleştirdi.

Erken seçimin söz konusu olmadığını söyleyen MHP’li bir yönetici de bunun kanıtı olarak mart ayında Meclis’e sunulması hedeflenen seçim kanunu değişikliği teklifini gösterdi.

Nisan-mayıs ayında yasalaşsa bir yıl sonra uygulanabilir

Yönetici, “Seçim yasası, “Derhal seçim”, “Erken seçim” olmayacağını hissettirecek bir tarihte gelecek. İşte mart ayında sunulsa nisan-mayıs ayında yasalaşsa bir yıl sonra uygulanabilir. 60 günlük seçim süreci de hesaplanınca bu 2023 Haziran ayı demek. Seçim kanunun takvimini böyle planlıyoruz ki tartışmaya mahal verilmesin” dedi." ifadesi kullanıldı. 

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