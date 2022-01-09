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Antalya'daki feci olay! Sevgilisi ile tartışırken Edanur'u öldüren şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'daki feci olay! Sevgilisi ile tartışırken Edanur'u öldüren şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da kafede çalışan sevgilisi Sıla P. (21) ile tartıştığı sırada garsonlardan Edanur Demir'i (17) tabancayla öldüren Semih Melih D. (22) tutuklandı.

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Olay, dün saat 01.30 sıralarında Kepez ilçesi, Sakarya Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi Semih Melih D. arasında tartışma çıktı. Semih Melih D., yanındaki tabanca ile sevgilisine ateş etti. Silahtan çıkan mermi, garsonlardan Edanur Demir'in başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü. Edanur Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Edanur'un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

'Şakalaşıyorduk'

Olay sonrası kaçan Semih Melih D., Burdur'da polis ekiplerince yakalanıp Antalya'ya getirildi. Melih D. emniyetteki ifadesinde "Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip, tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.

Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi. Semih Melih D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu arada Edanur Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra Demir tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Demir'in cenazesi, dün akşam Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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