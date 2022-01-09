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Kuyumcunun akıl almaz planı! Polis kamera görüntülerini izleyince her şey ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de borçlarını ödeyebilmek için akıl almaz bir plan yapan kuyumcu, 40 bin TL karşılığında anlaştığı kiralık soyguncuya dükkanındaki 700 bin liralık emanet altınları çaldırdı. Durumdan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun soygun oyununu bozdu. Kuyumcu ve kiralık soyguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Uğur Ş. (31), 24 Aralık 2021 günü polisi arayarak gaspa uğradığını, maskeli bir kişinin bıçak tehdidiyle bütün altınlarını çaldığını söyledi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi.

Rahat tavırlar polisi şüphelendirdi

Soygun sırasında kuyumcunun rahat tavırlar sergilediğini fark eden ekipler durumdan şüphelendi.

Kamera görüntülerindeki amatörlük

Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen gaspçı Halil A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Halil A.'nın polis sorgusu şüpheleri haklı çıkardı.

40 bin lirayı vermemiş

Kuyumcu Uğur Ş. ile birlikte soygun için plan yaptıklarını anlatan Halil A., "Soygun için beni kiraladı. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi" dedi. Gaspçının itirafı üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı.

Altınları eritip borçlarını ödemiş

Uğur Ş.'nin çalınan yaklaşık 700 bin TL değerindeki altınları eriterek borçlarını ödediği tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Uğur Ş. ve Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların soygun oyunu güvenlik kamerasına da yansıdı.

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