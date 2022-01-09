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Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Hava yolu ile Kahramanmaraş’a getirilen şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) naaşı, buradan Pazarcık ilçesine götürüldü. Pazarcık ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreni öncesi şehidin eşi Gülsüm Alyakut, eşinin tabutuna sarılarak ağladı.

Şehidin cenaze namazını ise imam olan ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Namaz öncesi konuşma yapan şehidin ağabeyi, “Allah bizlere şehit kardeşi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin. Uzaktan yakından yanımızda olan ve dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

İmam Musa Alyakut, helallik istenmesinin ardından kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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