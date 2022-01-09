Zirveyi kovalayan Konyaspor'a Sivasspor'dan ağır darbe

Lider Trabzonspor'u 7 puan geriden takip eden Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında ağır bir yara aldı. Konyaspor, evinde Sivasspor’a 1-0 yenilerek ummadığı bir skorla taraftarlarını üzdü.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

25. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

26. dakikada Rahmanovic’in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Michalak’ın yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada Kerem’in ceza alanı dışı sol çaprazından orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

45. dakikada Kerem’in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Hakan’ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

48. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla sağ kanatta topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

49. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Cikalleshi’nin yerden kaleye gönderdiği pozisyonda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

50. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Pedro Henrique’nin ceza alanı çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

58. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı ve top Soner’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında yerden yapılan ortayı savunma karşıladı. Dönen topu bekletmeden kaleye gönderen James fileleri havalandırdı. 0-1

75. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

77. dakikada Skubic’in sağ kanattan ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Hassan’ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

85. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yerden yaptığı ortada savunmadan seken topu Erdoğan tamamlamak istedi ancak top kaleci Sehic’in ellerinde kaldı.

90+6. dakikada Çekiçi’nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Tarık Ongun xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Musa dk. 81 ?), Michalak xx (Ahmed Hassan dk. 63 xx), Rahmanovic xx (Çekiçi dk. 71 x), Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Adil, Nafican, Barış, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Cofie xx, Pedro Henrique xx (Kayode dk. 58 xx), Kerem xx (Özkan dk. 86 ?), James xx (Yatabare dk. 80 ?)

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Camara, Koray

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: James (dk. 66) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kerem, Erdoğan, Uğur (Sivasspor), Soner, Abdülkerim, Ahmet Çalık (Konyaspor)