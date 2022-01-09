BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  SPOR

Zirveyi kovalayan Konyaspor'a Sivasspor'dan ağır darbe

Zirveyi kovalayan Konyaspor'a Sivasspor'dan ağır darbe

Lider Trabzonspor'u 7 puan geriden takip eden Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında ağır bir yara aldı. Konyaspor, evinde Sivasspor’a 1-0 yenilerek ummadığı bir skorla taraftarlarını üzdü.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

25. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
26. dakikada Rahmanovic’in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Michalak’ın yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada Kerem’in ceza alanı dışı sol çaprazından orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
45. dakikada Kerem’in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Hakan’ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

48. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla sağ kanatta topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
49. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Cikalleshi’nin yerden kaleye gönderdiği pozisyonda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
50. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Pedro Henrique’nin ceza alanı çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
58. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı ve top Soner’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.
66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında yerden yapılan ortayı savunma karşıladı. Dönen topu bekletmeden kaleye gönderen James fileleri havalandırdı. 0-1
75. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
77. dakikada Skubic’in sağ kanattan ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Hassan’ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
85. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yerden yaptığı ortada savunmadan seken topu Erdoğan tamamlamak istedi ancak top kaleci Sehic’in ellerinde kaldı.
90+6. dakikada Çekiçi’nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Tarık Ongun xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Musa dk. 81 ?), Michalak xx (Ahmed Hassan dk. 63 xx), Rahmanovic xx (Çekiçi dk. 71 x), Bytyqi xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Adil, Nafican, Barış, Ahmet Karademir, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Cofie xx, Pedro Henrique xx (Kayode dk. 58 xx), Kerem xx (Özkan dk. 86 ?), James xx (Yatabare dk. 80 ?)
Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Camara, Koray
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: James (dk. 66) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kerem, Erdoğan, Uğur (Sivasspor), Soner, Abdülkerim, Ahmet Çalık (Konyaspor)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul’da koca dehşeti: Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
Foto Galeri İstanbul’da koca dehşeti: Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu
Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Türkiye'nin üçüncü büyük partisini açıkladı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Türkiye'nin üçüncü büyük partisini açıkladı
Antalya'daki feci olay! Sevgilisi ile tartışırken Edanur'u öldüren şüpheli tutuklandı
Antalya'daki feci olay! Sevgilisi ile tartışırken Edanur'u öldüren şüpheli tutuklandı
Tekirdağ’da trafikte yol verme kavgası! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Tekirdağ’da trafikte yol verme kavgası! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
2022 ehliyet harçları kaç para oldu A sınıfı ehliyet harcı yeni ücreti
2022 ehliyet harçları kaç para oldu A sınıfı ehliyet harcı yeni ücreti
Kılıçdaroğlu aday olursa CHP’de genel başkan değişecek mi? 4'te 3'ü bu görüşü söyledi
Kılıçdaroğlu aday olursa CHP’de genel başkan değişecek mi? 4'te 3'ü bu görüşü söyledi
BİLSEM nedir MEB ne işe yarar BİLSEM sınavına kimler girebilir?
BİLSEM nedir MEB ne işe yarar BİLSEM sınavına kimler girebilir?
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor! Zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor! Zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak
Koronavirüse yakalanmıştı! Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Koronavirüse yakalanmıştı! Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı