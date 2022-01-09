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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

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KAZAKİSTAN'da üst üste akaryakıta gelen zam nedeniyle ortaya çıkan protestolar çatışmalara dönüştü, ülke genelinde 'yüksek tehlike alarmı' nedeniyle güvenlik önlemleri arttı. Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da ve başkent Nur-Sultan'da polis kontrol noktaları kurulurken güvenlik  güçlerinin sıklıkla devriye gezdiği biliniyor.

Ülkede kaos hakimken ilk günden beri birçok ülkenin destek olmak istediğini belirttiği Kazakistan'a ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura, barışa kavuşması temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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