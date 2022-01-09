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Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, E.D., gezdirdiği köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. 

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Olay, öğle saatlerinde, Karasu Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D., köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki esnafın baktığı sokak köpeği ile karşılaştı. İki hayvan birbirine saldırıken, E.D. köpekleri ayıramadı ve üzerindeki bıçağı çıkartarak sokak köpeğini bıçakladı.

Esnafın haber vermesi üzerine belediye ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanması nedeniyle yaralanan sokak köpeği, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.  

Polis çevredeki esnafın ifadesini alırken, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, E.D.’nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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