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Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olacağını yazdı

Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olacağını yazdı

HIRVATİSTAN basını teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin Beijin Guoan'la sözleşmesini sona erdiren Slaven Bilic ile anlaştığını yazdı.

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Beşiktaş maçının ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük arayışında sona geliniyor. Sarı-lacivertliler Alman çalıştırıcı Joachim Löw'den haber beklese de Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı.

Germanijak'a göre Fenerbahçe, Çin ekibi Beijin Guoan ile sözleşmesi sona erdiren Slaven Bilic ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde tecrübeli çalıştırıcıyı açıklayacak.

Habere göre yazdan beri Slaven Bilic'le anlaşmaya çalışan Fenerbahçeli yöneticiler Hırvat çalıştırıcı ile konuşmak için Çin'e gitti. Bilic ve Fenerbahçe yöneticileri anlaşmaya vardı.

Slaven Bilic, bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştırdı. 53 yaşındaki teknik direktör ayrıca Hırvatistan Milli Takımı, Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yaptı.

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