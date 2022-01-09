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Türkmenistan'daki Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateş söndürülecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkmenistan'daki Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateş söndürülecek

TÜRKMENİSTAN Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.

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TÜRKMENİSTAN Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Derveze'de ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu belirten Berdimuhamedov, hükümete bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

Eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den bu yana aktif durumda. 'Cehennem Kapısı' diye de bilinen krater turistlerin ilgisini çekiyor.

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