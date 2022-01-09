Masterchef Tahsin evli mi Tahsin Küçük burger dükkanı nerede?

Masterchef Türkiye'de artık final heyecanı başladı. Bu akşam Masterchef'te son 3'e kim kalacak belli olacak. Yarışmanın ilk bölümlerinden beri favori gösterilen Tahsin Küçük, sosyal medyanın kazananı ilan edildi bile. Daha önce Ver Fırına ve Yemekteyiz'e de katılan Tahsin Küçük Mehmet Şef'e 4 yıl aradan sonra kaşık attıran tek yarışmacı. Peki kimdir Tahsin Küçük, aslen nereli, sevgilisi var mı?

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Masterchef 2021 için heyecan dolu geri sayım başladı, şampiyon kim olacak sorusu günler sonra yanıt bulacak. Bu akşam Masterchef'te yine heyecan doruklarda yaşanacak çünkü elli olacak. Tahsin Küçük sosyal medyanın kazananı, şimdiden TT oldu bile. Peki Tahsin Küçük kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve sevgilisi var mı?

Tam bir yemek aşığı olan Tahsin Küçük henüz 5 yaşlarındayken mutfağa girmeye başlamış, kendi deyimi ile elinin lezzetini de annesi Necla Küçük'ten almış. İmam Hatip Lisesi mezunu olan 27 yaşındaki Tahsin Küçük hayallerinin peşinden gitmiş ve Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuş.

Daha önce Ver Fırına ve Yemekteyiz gibi kendi hünerlerini sergileyeceği programlara katılan Tahsin Küçük'ün yıldızı asıl Masterchef 2021 ile parladı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından sevildi ve ilk bölümden bu yana favori ilan edildi.

Kendine has tarzı ile yemeklerini yapan ve yorumları ile de jüriden takdir toplayan Tahsin Küçük mutfakta olduğu kadar dans pistinde de oldukça başarılı. Birçok dans dalıyla ilgilenen Tahsin Küçük sesiyle geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye sahnesinde kendisini kanıtladı.

Peki Kurtköy'de burger dükkanı bulunan ve müşterilerine farklı tatlar da sunan Tahsin Küçük kimdir, nereli, ailesi kimdir? Tahsin Küçük'ün sevgilisi var mı birlikte daha yakından tanıyalım...

Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 Kocaeli doğumludur. 23 yaşındaki Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren MasterChef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu sık sık ifade eder.

Eğitim hayatı: Kocaeli'de doğan Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun oldu.

Kariyeri: Tahsin Küçük, istediği mesleklerin hiçbirine babasının sıcak bakmadığını ve bir gün babasına yemek yaptığını, babasının bu yemeği yedikten sonra 'Ellerine sağlık oğlum, sen bunu meslek olarak yapmalısın' sözler üzerine harekete geçti.

13 yaşında mutfağa bulaşıkçı olarak girdiğini söyleyen Tahsin, 10 yıldır bu sektörde yer alıyor. 2015 yılında Ver Fırına isimli yarışma programına 17 yaşındayken katılan ve internetten öğrendiği tarifler ile bu yarışmada iyi bir derece yakaladığını aktaran MasterChef Tahsin, burada yakaladığı başarının gücüyle üniversite yıllarında da pek çok yarışmaya katılarak derece elde ettiği de biliniyor.

Eğitim hayatı boyunca Türkiye'nin önde gelen şefleriyle birlikte çalıştığını söyleyen Küçük, türk televizyonlarında bulunan gündüz kuşağı yemek programlarında da yemek editörü olarak görev yaptığını da biliniyor.

Tahsin'in ilk yarışma programı Ver Fırına'dan bir kare. Tahsin Küçük burada henüz 17 yaşında.

İnstagram hesabı: MasterChef 2021'in iddialı yarışmacısı Tahsin Küçük, sivri diliyle de dikkatleri üzerine toplamayı kısa sürede başardı. El lezzetine başından bu yana inandığını aktaran Tahsin'in instagram hesabı da merak edildi. Gastronom olduğunu belirten Tahsin Küçük tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla Instagram'da yer almaktadır ve şu an itibariyle 131 bin takipçisi bulunmaktadır.

Sevgilisi var mı: Sosyal medya kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de Tahsin'in özel hayatı oldu. Sevgilisi var mı sorusunun net cevabı yok. Mutfak aşığı olan Tahsin'in yarışmaya çağrıldığı zaman aklının kalmaması için ilişkisini bitirdiği de iddia edilenler arasında.