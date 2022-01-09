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Kayserispor konuğu Altay'ı tek golle devirdi

Kayserispor konuğu Altay'ı tek golle devirdi

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 27 puanla 11. sırada yer alan Kayserispor, 21. haftada Adana Demirspor deplasmanına gidecek. 18 puanla 18. sırada yer bulan Altay ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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19. dakikada sol kanatta topla buluşan Carole meşin yuvarlağı ceza alanında bulunan Mustafa Pektemek'e bıraktı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zeki Yıldırım'ın çektiği şutta top auta çıktı.

33. dakikada Kayserispor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mustafa Pektemek'le buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

70. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Mustafa Pektemek ceza sahasına girmeden sert bir şut çekti. Ceza alanında Gavranovic'in dokunamadığı meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci Lis kurtardı.

Maç Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor: 1 - 0 :Altay

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil Tunç

Kayserispor: Lung, Attamah, Hosseini, Onur Bulut, Carole, Emrah Başsan (Dk. 65 Mane), İbrahim Akdağ, Uzodimma (Dk. 84 Yasir Subaşı), Cardoso (Dk. 65 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 89 İlhan Parlak), Mustafa Pektemek (Dk. 89 Ramazan Civelek)

Altay: Lis, Murat Akcan, Naderi, Thaciano, Thiam, Ceyhun Gülselam (Dk. 85 Özgür Özkaya), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Bamba (Dk. 61 Deniz Kadah), Rodriguez, Paixao (Dk. 61 Ahmed Rayan)

Gol: Dk. 33 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Altay)

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