Türk bilim insanından akciğer kanseri için ilaç geliştirdi

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi akciğer kanseri için geliştirdiği ilacın klinik aşamalarına geçildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından akciğer kanserine karşı geliştirilen ve laboratuvar çalışmaları tamamlanan ilaçta klinik araştırmalara geçildi.

Tekrarlayan, metastatik ya da ileri evredeki akciğer kanseri hastaları için geliştirilen ilacın faz-1 çalışmaları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde başladı.

Toplam 16 hasta üzerinde yürütülecek çalışmanın faz-1a aşamasında 6 gönüllü hastada maksimum tolere edilebilen doz tespit edilecek, faz-1b aşamasında ise 10 gönüllü hastada etkinlik ve güvenlik değerlendirilecek.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, yerli ve milli ilaçların üretiminde ileri bir noktaya taşınması için diğer bilim insanlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, Türkiye'de akciğer kanserine karşı geliştirilen ilk ilaçlardan birinin hastanelerindeki Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülecek klinik araştırması için gururlu olduklarını belirten Altuntaş, şöyle konuştu:

"Akciğer kanseri hastaları için bir umut ışığı. Yeni bir molekül, hedeflenmiş bir ajan. 18-75 yaş arasında hastalığı tekrarlamış veya ileri evre olan, daha önce immünoterapi dahil tedaviler almış hastalarda Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde klinik aşamaya başladığımızı ifade etmek isterim. Özellikle standardı tüketmiş kanser hastalarımızın bu tedavi seçeneğinden faydalanmaları bir şanstır diye düşünüyorum."