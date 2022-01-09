AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Alenen yalan söylüyorsunuz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından AK Partiye araç tahsis edildiği iddiasına yanıt gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Alenen yalan söylüyor ve gayri ahlaki siyasi yaklaşımınızı ısrarla sürdürüyorsunuz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk olduğu canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AK Partiye araç tahsis ettiğini iddia etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek Twitter adresinden açıklama yaptı. Dağ'ın açıklamaları şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir TV programında AK Partiye araçlar tahsis edildiğini iddia etti. İBB araçlarının partimize tahsis edildiği iftirası ilk olarak 03.05.2021 tarihli Yeniçağ gazetesinde ortaya atılmış aynı gün içerisinde partimizce tekzip edilmiştir. Tekzip metni de 09.05.2021 tarihinde ilgili gazetede yayınlanmıştır. Sayın Genel Başkan tekzip edilmiş bir yalanı tekrar gündeme getirerek ne hedefliyorsunuz? Alenen yalan söylüyor ve gayri ahlaki siyasi yaklaşımınızı ısrarla sürdürüyorsunuz."