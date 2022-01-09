BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Alenen yalan söylüyorsunuz

AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Alenen yalan söylüyorsunuz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından AK Partiye araç tahsis edildiği iddiasına yanıt gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Alenen yalan söylüyor ve gayri ahlaki siyasi yaklaşımınızı ısrarla sürdürüyorsunuz" dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk olduğu canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AK Partiye araç tahsis ettiğini iddia etti. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek Twitter adresinden açıklama yaptı. Dağ'ın açıklamaları şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir TV programında AK Partiye araçlar tahsis edildiğini iddia etti. İBB araçlarının partimize tahsis edildiği iftirası ilk olarak 03.05.2021 tarihli Yeniçağ gazetesinde ortaya atılmış aynı gün içerisinde partimizce tekzip edilmiştir. Tekzip metni de 09.05.2021 tarihinde ilgili gazetede yayınlanmıştır. Sayın Genel Başkan tekzip edilmiş bir yalanı tekrar gündeme getirerek ne hedefliyorsunuz? Alenen yalan söylüyor ve gayri ahlaki siyasi yaklaşımınızı ısrarla sürdürüyorsunuz."

ÖNCEKİ HABERLER
Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olacağını yazdı
Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olacağını yazdı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Masterchef Tahsin boyu kaç sevgilisi var mı? Tahsin Küçük yaşı kaç biyografisi
Masterchef Tahsin boyu kaç sevgilisi var mı? Tahsin Küçük yaşı kaç biyografisi
Yunanistan'a ABD'den soğuk duş: Türkiye kızmasın diye istemiyorlar
Yunanistan'a ABD'den soğuk duş: Türkiye kızmasın diye istemiyorlar
Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı
Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı
Masterchef Hasan kaç yaşında aslen nereli Hasan Biltekin kimdir?
Masterchef Hasan kaç yaşında aslen nereli Hasan Biltekin kimdir?
Kuyumcunun akıl almaz planı! Polis kamera görüntülerini izleyince her şey ortaya çıktı
Kuyumcunun akıl almaz planı! Polis kamera görüntülerini izleyince her şey ortaya çıktı
Hayatı kolaylaştıracak uygulama! Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor!
Hayatı kolaylaştıracak uygulama! Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor!
Sarıkamış Şehitleri 107'nci yılda binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı
Sarıkamış Şehitleri 107'nci yılda binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı
Tahsin Küçük kaç yaşında aslen nereli Yemekteyiz ve Ver Vırına'ya katılmış
Tahsin Küçük kaç yaşında aslen nereli Yemekteyiz ve Ver Vırına'ya katılmış