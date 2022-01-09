Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Batshuayi (P) ve Emirhan atarken Rizespor'un sayılarını Pohjanpalo kaydetti. 86. dakikada Gökhan Gönül ve Montero'nun kırmızı kart görmesiyle iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonucun ardından 29 puanla 9. sırada yer alan Beşiktaş, 21. haftada Gaziantep FK'yi ağırlayacak. 18 puanla 19. sırada yer bulan Rizespor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Abone ol

86' KIRMIZI KART! Beşiktaş 10 kişi kaldı! Pozisyon sonrasında yaşanan tartışma nedeniyle Francisco Montero, Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Francisco Montero kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

86' KIRMIZI KART! Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı! Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Gökhan Gönül, Umut Meraş'a sert bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Gökhan Gönül kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

68' GOOOLL!!! Çaykur Rizespor, Joel Pohjanpalo'nun golü ile maçta tekrar eşitliği yakaladı! Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando Boldrin'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Joel Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Joel Pohjanpalo'nun vuruşunda meşin yuvarlak bu kez ağlarla buluştu.

60' GOOOLL!!! Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın golü ile maçta tekrar öne geçti! Güven Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Emirhan İlkhan altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

56' GOOOLL!!! Rizespor, Joel Pohjanpalo'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı! Kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando Boldrin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Ersin Destanoğlu boşa çıkınca arka direkte bulunan Joel Pohjanpalo'ya çarpan meşin yuvarlak kaleye yönelerek ağlarla buluştu.

25' GOOOLL!!! Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin penaltı golü ile maçta öne geçti! Fabricio Baiano'nun ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi yaptığı vuruşla kaleci Gökhan Akkan'ın sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başardı.