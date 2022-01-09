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Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde motosikletin bariyerlere çarptığı kazada genç bir kız hayatını kaybederken sürücü de ağır yaralandı.

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul yönünden Ergene istikametine seyreden Gürkan P. (20) idaresindeki 16 NFS 24 plakalı motosiklet sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere çarptı. Sürücü ile motosiklette bulunan Esra Yüksel (19) bariyerlerin arkasına savruldu.

Esra Yüksel, olay yerinde can verirken ağır yaralanan sürücü Gürkan P. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni de Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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