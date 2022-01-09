BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  SPOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altay ile karşılaştığı maça yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac yazan formalarla çıkan Kayserispor'a teşekkür etti.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayserispor-Altay karşılaşmasına yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac yazan formalarla çıktığı için Kayserispor'a teşekkür paylaşımı yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından formaların resmini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Kayserispor, Altay ile kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da çatıya çıkan danayı kurtarmak isteyen kişi düşerek hayatını kaybetti
Elazığ'da çatıya çıkan danayı kurtarmak isteyen kişi düşerek hayatını kaybetti
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Marketler ekmek ve sigara satmayacak
Marketler ekmek ve sigara satmayacak
Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Türk bilim insanından akciğer kanseri için ilaç geliştirdi
Türk bilim insanından akciğer kanseri için ilaç geliştirdi
Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi! Bakan Yanık açıkladı
Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi! Bakan Yanık açıkladı
İhracat artışında başı çeken ABD'den Türk ürünlerine rekor talep
İhracat artışında başı çeken ABD'den Türk ürünlerine rekor talep
Şehidin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
Şehidin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
Doktor Hülya Acar kimdir Masterchef Hasan'in sevgilisi kaç yaşında?
Doktor Hülya Acar kimdir Masterchef Hasan'in sevgilisi kaç yaşında?