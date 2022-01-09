Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altay ile karşılaştığı maça yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac yazan formalarla çıkan Kayserispor'a teşekkür etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayserispor-Altay karşılaşmasına yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac yazan formalarla çıktığı için Kayserispor'a teşekkür paylaşımı yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından formaların resmini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Kayserispor, Altay ile kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz."