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ABD'de dehşet anları! 32 kişinin durumu ağır

ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan yangında 63 kişi yaralandı. Kayıtlara kent tarihinin en büyük yangını olarak geçen olayda 32 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

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New York'un Bronx kentinde bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Belediye Başkanı Eric Adams'ın kıdemli danışmanı Stefan Ringel, binadaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini doğrularken, ölenlerin 9'unun çocuk olduğu ve hastaneye kaldırılan 13 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

New York'ta bir apartmanda çıkan yangında 63 kişi yaralandı. Şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan bilgilendirmede, 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldığı ve 200'den fazla itfaiyecinin söndürme faaliyetlerine katıldığı bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yangın çıkan 19 katlı apartmanın üst katlarında mahsur kalan sakinlerin dumandan zehirlendiği bilgisini paylaştı.

Bronx'ın Tremont bölgesindeki yangında binada mahsur kalan onlarca yaralının civar hastanelerde tedavisinin devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Ölenlerin çoğu çocuk

New York tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçen olayda hayatını kaybedenler arasında dokuz çocuğun bulunduğu öğrenildi.

32 kişinin durumu ağır

Olay yerinde konuşan Belediye Başkanı Eric Adams, "Bu New York şehrinin korkunç, acılı bir anı. Sayılar korkunç. Hayati tehlikesi bulunan 32 kişi var" ifadelerini kullandı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri." ifadesini kullandı.

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