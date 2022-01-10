BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,66
ALTIN 795,75
HABER /  GÜNCEL

Faciadan dönüldü! Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı

Faciadan dönüldü! Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi. Antalya - Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı. 20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.  Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a: Ah fren Ali Ah!
Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a: Ah fren Ali Ah!
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! Slogan atıp taşladılar
Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! Slogan atıp taşladılar
ABD'de dehşet anları! 32 kişinin durumu ağır
ABD'de dehşet anları! 32 kişinin durumu ağır
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı
Elazığ'da çatıya çıkan danayı kurtarmak isteyen kişi düşerek hayatını kaybetti
Elazığ'da çatıya çıkan danayı kurtarmak isteyen kişi düşerek hayatını kaybetti
Marketler ekmek ve sigara satmayacak
Marketler ekmek ve sigara satmayacak
Pakistan'da donarak ölenlerin sayısı 23'e çıktı
Pakistan'da donarak ölenlerin sayısı 23'e çıktı
Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti