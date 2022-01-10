Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a: Ah fren Ali Ah!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG için yerli ve milli olmadığını söyledi. Babacan'ın bu paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan cevap geçikmedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın TOGG ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor." sözlerine yanıt verdi.

Ah Fren Ali ah! sözleriyle Babacan'a yanıt veren Bakan Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili... Ah Fren Ali ah!" ifadelerini kullandı.