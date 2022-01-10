BIST 2.033
DOLAR 13,87
EURO 15,66
ALTIN 795,49
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a: Ah fren Ali Ah!

Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a: Ah fren Ali Ah!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG için yerli ve milli olmadığını söyledi. Babacan'ın bu paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan cevap geçikmedi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın TOGG ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor." sözlerine yanıt verdi.

Ah Fren Ali ah! sözleriyle Babacan'a yanıt veren Bakan Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili... Ah Fren Ali ah!" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! Slogan atıp taşladılar
Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! Slogan atıp taşladılar
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür
Marketler ekmek ve sigara satmayacak
Marketler ekmek ve sigara satmayacak
Pakistan'da donarak ölenlerin sayısı 23'e çıktı
Pakistan'da donarak ölenlerin sayısı 23'e çıktı
Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye 9 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu