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Üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düştüğü iddia edildi! 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı

Üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düştüğü iddia edildi! 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı

Bir genç kız yüksekten düştü iddiası daha... Kocaeli'nde üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, polis memuru erkek arkadaşı ile başka bir polisin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre Sedefnur Çağlar, 7'nci kattaki evin penceresinden 'düşerek' ağır yaralandı. Olayla ilgili ikisi polis 43 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Körfez’de, iddiaya göre erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir polis memuruyla birlikte yine bir polis memuru olan O.Ç.'nin evine misafirliğe giden üniversite öğrencisi, 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, 7’nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, iki polis memuru ve evde bulunan bir genç kadın gözaltına alındı.

Mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisiymiş...

DHA'nın haberine göre olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti.

7 kattan düştüğü iddia edildi, hayati tehlikesi sürüyor

İddiaya göre Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi.

Evde bulunan 2 polis ile bir genç kız gözaltına alındı

Ağır yaralanan Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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