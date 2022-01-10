İstanbul için meteoroloji ve AFAD'dan üst üste uyarı yapılıyor! Çarşamba günü kar geliyor 14 ile sarı kod uyarısı

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Sıcaklar hızla düşecek Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek. İstanbul için meteoroloji ve AFAD'dan üst üste fırtına uyarıları yapıldı. 14 şehir için sarı kodlu alarm verilirken, Prof. Dr. Orhan Şen'den Antalya ve Mersin için iki gün boyunca aşırı yağmur, dolu, hortum ve fırtınayı uyarısı geldi.