İstanbul için meteoroloji ve AFAD'dan üst üste uyarı yapılıyor! Çarşamba günü kar geliyor 14 ile sarı kod uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü üst üste uyarı vermeye başladı. Bugün ülkenin büyük bir bölümünde sağanak ve kar yağışı var. 14 şehir için sarı kodlu uyarı verilirken, İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı için tarih ve saat verildi. İşte meteorolojinin son hava durumu tahminleri... Prof. Dr. Orhan Şen, iki şehir için ayrıca uyarı yaptı...
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Sıcaklar hızla düşecek Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek. İstanbul için meteoroloji ve AFAD'dan üst üste fırtına uyarıları yapıldı. 14 şehir için sarı kodlu alarm verilirken, Prof. Dr. Orhan Şen'den Antalya ve Mersin için iki gün boyunca aşırı yağmur, dolu, hortum ve fırtınayı uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahmin raporlarına göregöre: yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçecek.
Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.
Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.