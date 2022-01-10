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Kalıcı yaz saati bu sene kaldırılacak mı? Bakan Fatih Dönmez açıkladı

Kalıcı yaz saati bu sene kaldırılacak mı? Bakan Fatih Dönmez açıkladı

Kalıcı yaz saatine geçilmesiyle özellikle sabahın karanlık saatlerinin uzun olması bazı kesimlerce eleştiriliyor. Konuya ilişkin CHP'li vekilin sorusuna cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

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CHP Milletvekili Burak Erbay’ın kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili soru önergesine yanıt veren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."

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