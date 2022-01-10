BIST 2.033
DOLAR 13,79
EURO 15,66
ALTIN 797,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da haber alınamayan kişi ekipleri harekete geçirdi! Uyurken bulundu

Bursa'da haber alınamayan kişi ekipleri harekete geçirdi! Uyurken bulundu

 BURSA’da arkadaşlarının haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdivenle eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

Abone ol

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş isimli gençten haber alamayan arkadaşları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Altınbaş’ın arkadaşları olay yerine gelen ekiplere, Cemil Can Altınbaş cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca evin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Evinin penceresinin açık olduğunu gören ekipler merdivenli itfaiye aracı ile eve girdiler. Eve giren polis ekipleri Altınbaş’ı uyurken buldu.

Ekipler tarafından uyandırılan Altınbaş, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Altınbaş’ın, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy metrosu bıçaklı saldırganınıyla ilgili flaş karar! 'Kadın polis beni dövdü' dedi yalan çıktı
Kadıköy metrosu bıçaklı saldırganınıyla ilgili flaş karar! 'Kadın polis beni dövdü' dedi yalan çıktı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düştüğü iddia edildi! 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı
Üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düştüğü iddia edildi! 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı
Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a: Ah fren Ali Ah!
Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a: Ah fren Ali Ah!
Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! 'Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun'
Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! 'Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun'
ABD'de dehşet anları! 32 kişinin durumu ağır
ABD'de dehşet anları! 32 kişinin durumu ağır
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür
Elazığ'da çatıya çıkan danayı kurtarmak isteyen kişi düşerek hayatını kaybetti
Elazığ'da çatıya çıkan danayı kurtarmak isteyen kişi düşerek hayatını kaybetti
Marketler ekmek ve sigara satmayacak
Marketler ekmek ve sigara satmayacak