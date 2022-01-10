BIST 2.033
DOLAR 13,79
EURO 15,64
ALTIN 796,58
HABER /  SPOR

Serie A'da Inter, Lazio'yu 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Serie A'da Inter, Lazio'yu 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-1 yendi.

Abone ol

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile orta sıralardaki Lazio kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Alessandro Bastoni'nin 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Lazio, bu gole 35. dakikada Ciro Immobile ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Inter, 67. dakikada Milan Skriniar ile bir gol daha bularak, Lazio'yu 2-1 yendi ve 3 puan aldı. Bu galibiyetle Inter, puanını 49'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü.

Haftayı puansız kapatan başkent takımı Lazio ise bu sezonki 7. yenilgisini Inter karşısında aldı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kart cezalısı olması sebebiyle Lazio maçının kadrosunda yer almadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalıcı yaz saati bu sene kaldırılacak mı? Bakan Fatih Dönmez açıkladı
Kalıcı yaz saati bu sene kaldırılacak mı? Bakan Fatih Dönmez açıkladı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bursa'da haber alınamayan kişi ekipleri harekete geçirdi! Uyurken bulundu
Bursa'da haber alınamayan kişi ekipleri harekete geçirdi! Uyurken bulundu
Üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düştüğü iddia edildi! 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı
Üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düştüğü iddia edildi! 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı
Faciadan dönüldü! Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı
Faciadan dönüldü! Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı
Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! 'Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun'
Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! 'Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun'
Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi
ABD'de dehşet anları! 32 kişinin durumu ağır
ABD'de dehşet anları! 32 kişinin durumu ağır
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı
Tekirdağ'da motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü 1 ağır yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kayserispor'a teşekkür