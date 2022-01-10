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Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te

Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta 2 önemli düzenleme için mesai yapacak. Onlardan ilki, memur ve emekliye ek zammı da içeren 'Yeni ekonomi paketi'. Öğretmenlik Meslek Kanunu da bugün komisyonda ele alınacak.

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Meclis yeni haftada, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Yeni ekonomi paketi olarak da tanımlanan düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı, yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. En düşük emekli maaşı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

Doğalgazda kademeli fatura uygulaması

Kanun teklifinde, doğalgazda kademeli fatura uygulaması da yer alıyor. Buna göre, BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Teklifle ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

Öğretmenlik meslek kanunu teklifi

Meclis gündemindeki bir diğer önemli düzenleme ise, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi olacak.  Teklif, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ele alınacak.

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