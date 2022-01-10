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Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe sorusu gündem oldu sarı lacivertliler tepki gösterdi

Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe sorusu gündem oldu sarı lacivertliler tepki gösterdi

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan soru büyük ses getirdi. Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettiren soruya, sarı-lacivertliler sosyal medyada tepki gösterdi.

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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümünde sorulan bir soru ortalığı karıştırdı.

2 bin liralık soruyu doğru cevaplayan yarışmacı Öznür Özdemir'in karşısına 3 bin liralık soruda Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesine gönderme yapan, "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu çıktı. Doğru cevabın "Fenerbahçe" olduğu soru sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

İlginç diyalog

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yarışmacı Öznür Özdemir ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu arasında da ilginç bir diyalog yaşandı.

Özdemir, Galatasaraylı olduğu bilinen İmirzalıoğlu'na "Sizi Fenerbahçeli olarak hatırlıyorum aklımda öyle kalmış" dedi. Bunun üzerine ünlü oyuncu da "Benim takım UEFA Kupası'nı alan. Aynı zamanda da altı yiyen. Yanlış hatırlamışsınız" cevabını verdi.

Diğer takımlar dikkat çekti

Sorudaki diğer şıklardaki takımların Fenerbahçe'yi farklı yenen ya da eleyen takımlardan seçilmesi bir başka dikkat çeken detay oldu. 

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