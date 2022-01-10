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Dışişleri'nden ABD'deki yangında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri'nden ABD'deki yangında ölenler için taziye mesajı

 Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.  

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 Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.  

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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