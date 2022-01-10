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İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli öfkesi! 'Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun'

İSTANBUL Esenyurt'ta Suriyeli bir grup ile tartışan mahalleli iş yerini taşladı. Özel harekatın geldiği olay sonrası çok sayıda kişi gözaltına alınırken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" dedi.

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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışmanın kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sona erdiğini bildirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapıman açıklamada, olayla ilgili 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.  Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." 

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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