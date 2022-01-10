Yüz yüze eğitime katılan öğrencilere Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi

BANGLADEŞ, okullarda yüz yüze derslere katılan öğrenciler için Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Orta ve Yüksek Öğrenim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitim kurumlarına 12 yaş üstü öğrencilerin aşılarının yaptırılması talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, 15 Ocak'tan sonra aşı yaptırmayan öğrencilerin derslere giremeyeceği kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Mohammad Abul Khair, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlık güvenliğini sağlamak ve ülkedeki yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam etmek için yeni yönergelerin çıkarıldığını söyledi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (DGHS) göre, Bangladeş'te Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 115, ölüm oranı yüzde 15 arttı.

Ülkede son bir haftada 6 bin 300 yeni vaka görüldüğü açıklandı.