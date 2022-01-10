Nagehan Alçı'dan 'Bunları görünce deliriyorum' isyanı: Çalınan 1,5 yıl için özür dilenmeyecek mi?

Nagehan Alçı okulların kapalı kaldığı 1,5 yıllık süreci sorgulayarak çocuklardan özür dilenmesi çağrısında bulundu. Bakanların okulların kapanmayacağı konusunda açıklama yapmasına rağmen medyada 'Okullar kapacak mı?' haberleri için de 'Bunları görünce deliriyorum' dedi.

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Nagehan Alçı geçtiğimiz yıl koronavirüs sürecinde kapalı kalan okullar konusunda yazdığı yazıları hatırlatarak sınıfların kapanması uygulamasına dahi tepki gösterdi ve 1,5 yıl kapalı kalan okullar için özür çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl deli muamelesi gördüğünü söyleyen Alçı şunları yazdı: "Toplumun geri kalanı kapanmadan okullar kapanmaz, son kapanan ve ilk açılan yerler okullardır" prensibini bu ülkede tek başıma yaza yaza klavyem eskidi geçen yıl. Deli muamelesi gördüm. Takıntılı olmakla suçlandım, çocuklarımı evde istememekle bile itham edildim."

Sınıflar da kapanmasın

Haber Türk'teki köşesinde Alçı, "Bizde okulları feda etmeye hazır koro yine geçen yılki ezberi tedavüle sokmaya kalkarken ben Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer ve Sağlık Bakanı Sayın Koca’ya, artan Omicron vakalarına rağmen bırakın sınıf kapamayı, pozitifleri izole edip hiç sınıf kapamamayı öneriyorum" dedi.

Habertürk yazarı Alçı, pandemiye rağmen 2020 sonbaharı itibarı ile Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunluğunda okulların açık tutulduğunu belirterek, "Türkiye ise dünyanın tersine, uluslararası itibarlı tüm bilim ve eğitim otoritelerine kulaklarını tıkayarak ve şehir efsanelerine dayanarak okulların kapısını sımsıkı kilitledi. Milyonlarca yavrunun bir buçuk yılı çalındı ve kimse çıkıp özür dilemedi" ifadelerini kullandı.

Bunları görünce deliriyorum Ancak Omicron nedeniyle vaka sayıları roket gibi arttıkça ben yine de korkuyorum. Hem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık okulların diğer tüm yerler kapanmadan asla kapanmayacağını söyleseler de bazı uzmanlar yine okul konusunu çok sık gündeme getirmeye başladı. Medya da yine mütemadiyen "Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar açık kalacak mı?" başlıkları atıyor. Bunları görünce hakikaten deliriyorum. "AVM’ler açık kalacak mı?", "Restoranlar her isteyenin girebildiği yerler olarak devam edecek mi?" diye soran yok, varsa yoksa "Yüz yüze eğitim tamam mı, devam mı?" Ben böyle bir sorunun ortaya atılmasını dahi reddediyorum!

"Toplumun geri kalanı kapanmadan okullar kapanmaz, son kapanan ve ilk açılan yerler okullardır" prensibini yazdığı için 'deli muamelesi gördüğünü' belirten Alçı, Milli Eğitim Bakanı Özer ve Sağlık Bakanı Koca'ya bir öneride bulundu:

"Bizde okulları feda etmeye hazır koro yine geçen yılki ezberi tedavüle sokmaya kalkarken ben Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer ve Sağlık Bakanı Sayın Koca’ya, artan Omicron vakalarına rağmen bırakın sınıf kapamayı, pozitifleri izole edip hiç sınıf kapamamayı öneriyorum.

Lütfen dünya bu yöne giderken bari bu kez geri kalmayalım. Omicron çok hızlı yayıldığı için 2 çocuğun pozitif olduğu sınıf sayıları artıyor. Bu da o sınıflardaki çocukların yine bir haftalık da olsa ev hapsine dönmesi anlamına geliyor. Halbuki hızlı test uygulamasına geçilip her sabah o sınıflara test uygulansa enfekte olmayan çocuklar okullarına sürekli devam edebilirler."