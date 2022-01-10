Bomba kulis!.. CHP 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' diye ikiye bölündü

CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı çatlağı giderek büyüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm engelleme çabalarına rağmen İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "aday değilim" demiyor. CHP yönetiminin de Kemalciler ve Ekremciler diye ikiye bölündüğü ve çatlağın giderek büyüdüğü iddia edildi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında "Eylül ayında" seçim beklediğini söyledi. Erken seçim bekleyen CHP'nin hala Cumhurbaşkanı adayını belirleyememiş olması parti içinde de çatlağı giderek büyütüyor.

İmamoğlu'na "tek başına bile seçime girsen sen kazanırsın" diyorlar

T24 yazarı Murat Sabuncu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP yönetiminin şimdiden ikiye bölündüğünü yazdı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyalleri verdiğini hatırlatan Sabuncu, Ekrem İmamoğlu için de şu iddiayı gündeme getirdi: "Hatta kimilerinin İmamoğlu’na 'tek başına bile seçime girsen sen kazanırsın' dediği konuşuluyor."

Ayrılma genel merkeze, il teşkilatlarına ve belediyelere...

CHP içinde ağırlığı olan saygın bir isimle yaptığı görümeyi anlatan Murat Sabuncu "Hem parti hem seçimlerin geleceği için endişem var" diyerek şunları anlattığını yazdı: "Parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya, hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde…"

O zaman cumhurbaşkanlığı yarışı unutulur, genel başkanlık yarışı başlar

"Bunu hem parti hem seçimlerin geleceği açısından riskli buluyorum. Hele bir de Kemal Bey aday olur, daha önce söz verdiği gibi parti genel başkanlığından ayrılırsa durum daha da karışır. Çünkü CHP tüzüğünün görevin boşalması başlıklı 24. Maddesi’nin 2 bölümü ‘kurultay en geç 45 günde toplanır’ diyor. O zaman cumhurbaşkanlığı yarışından çok parti genel başkanlığı yarışı bile yapılabilir."