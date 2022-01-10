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HDP'li Semra Güzel'in öldürülen teröristle samimi pozları çıkmıştı AK Partili Özkan'dan tepki geldi

HDP'li Semra Güzel'in öldürülen teröristle samimi pozları çıkmıştı AK Partili Özkan'dan tepki geldi

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğraflar ortaya çıkmasına tepki yağdı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.

Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer alıyor.

Fotoğrafların yayılması ile Güzel ve HDP'ye tepki yağdı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hukuki olarak soruşturmanın vekilin yasama dokunulmazlığına takılabileceğini ifade etti, siyasi olarka ise Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılabileceğini söyledi.

A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, siyasi olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve teröre destek veren vekili Gazi Meclis çatısı altında barındırmayacaklarını ifade etti.

Özkan, HDP'nin birçok tehdidine rağmen sessiz kalan İYİ Parti'nin bu kez de tepkisiz kalacağını öngördüğünü aktardı. Özkan, "Cevap vereceklerini söylüyorlar ise, fezlekeleri gelecektir, Cumhur İttifakı ile hareket etsinler." dedi.

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