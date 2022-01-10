BIST 2.060
DOLAR 13,84
EURO 15,68
ALTIN 797,56
HABER /  SPOR

Sırp raket Novak Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi

Sırp raket Novak Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için geldiği Melbourne'da ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.

Abone ol

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu görüşen Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, ünlü raketin savunmasını kabul ederek hükümetin vize iptal kararını kaldırdı.
Mahkemenin kararının ardından başka bir gelişme olmazsa Djokovic'in Melbourne’da düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvasına katılması bekleniyor.

Djokovic destekçileri kararı coşkuyla karşıladı

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi’nde görüşülürken, ünlü raketi destekleyen hayranları kararı sevinçle karşıladı.

Duruşma süresince Sırpça müzikler eşliğinde dans edip sloganlar atarak ünlü tenisçiye destek veren çoğunluğu Avustralya’da yaşayan Sırbistan kökenli Avustralyalılardan oluşan Djokovic hayranları kararı dans ederek kutladı.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne’da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne’a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.
Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti.
Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı 25-31 Aralık haftasında son durum!
Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı 25-31 Aralık haftasında son durum!
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Pakistan'da donarak ölenlerin sayısı 23'e çıktı ülke ayağa kalktı
Pakistan'da donarak ölenlerin sayısı 23'e çıktı ülke ayağa kalktı
Myanmar'da devrik lider Suu Çii telsiz bulundurma suçundan hapse mahkum edildi
Myanmar'da devrik lider Suu Çii telsiz bulundurma suçundan hapse mahkum edildi
Bomba kulis!.. CHP 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' diye ikiye bölündü
Bomba kulis!.. CHP 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' diye ikiye bölündü
Eczacılar isyanda! Karıştıran onlara koşuyor
Eczacılar isyanda! Karıştıran onlara koşuyor
Yüz yüze eğitime katılan öğrencilere Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi
Yüz yüze eğitime katılan öğrencilere Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi
Göztepe, 27 maç sonra gol yemedi
Göztepe, 27 maç sonra gol yemedi
Prof. Dr. Özgür Enginyurt geçmişi hatırlattı! "Karadenizli 'aşı oldum hasta olmam' diyor"
Prof. Dr. Özgür Enginyurt geçmişi hatırlattı! "Karadenizli 'aşı oldum hasta olmam' diyor"
Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi! Bakan Yanık açıkladı
Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi! Bakan Yanık açıkladı