Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı 25-31 Aralık haftasında son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılının son haftası 25-31 Aralık tarihi haftalık vaka sayılarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" ifadelerini kullandı.

Bu 10 ile dikkat!

Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli vaka sayılarında dikkat çekti.