Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı 25-31 Aralık haftasında son durum!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılının son haftası 25-31 Aralık tarihi haftalık vaka sayılarını açıkladı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.
Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" ifadelerini kullandı.
Bu 10 ile dikkat!
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli vaka sayılarında dikkat çekti.