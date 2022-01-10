Emeklilerin zamlı maaşları bu ay yatacak mı? Son tarih 12 Ocak 2022
13.5 milyon memur ve emeklinin maaş zamları belli oldu. Peki emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak? Emekliler bu ay zamlı maaş alır mı? Neden son tarih 12 Ocak 2022?.. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısının ardından “Millete Sesleniş” konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurdu. Emekliler için de en düşük emekli maaşının 2500 lira olmasına karar verilmişti. Peki zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak mı? İşte cevabı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" demişti.
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Son tarih 12 Ocak 2022
11 Ocak Salı günü, çalışanların ve emeklilerin maaş zamlarının da yer aldığı 18 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurul gündemine gelecek. Memur ve emeklilerine yüzde 5 artı yüzde 2,5 zam ve en düşük emekli aylığının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran yasa teklifinin 12 Ocak Çarşamba günü Meclis’ten geçmesi planlanıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “12 Ocak tarihine kadar genel kuruldan yasayı geçirebilirsek, Cumhurbaşkanı 13 Ocak’ta onaylarsa 15 Ocak tarihine zamlı maaş ödemesi yetişecek. Kurumlar da gerekli hazırlıkları yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.