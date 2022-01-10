Emeklilerin zamlı maaşları bu ay yatacak mı? Son tarih 12 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" demişti.