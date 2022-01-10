Oppo Türkiye'de 500 kişiyi çıkardı Açıklama geldi

Oppo Türkiye işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Artan maliyetler hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu” ifadeleri kullanıldı.

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Şirket açıklamasında işten çıkarma gerekçesi olarak artan hammadde fiyatlarını ve yedek parça sıkıntısına bağlı üretim yavaşlamasını işaret etti.

Açıklamada “Dünya genelinde devam eden hammadde ve yedek parça sıkıntısı ve buna bağlı fiyat artışları, Oppo ürünlerinin üretildiği İstanbul'daki fabrikanın da hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu. Ancak Türkiye, Oppo için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve Oppo bu pazarda uzun vadede kalmayı planlıyor.” ifadelerine yer verildi.

500 kişiyi işten çıkarmıştı

Geçtiğimiz günlerde Oppo’nun 500 kişiyi işten çıkarması gündeme gelmişti.

Oppo Türkiye’nin 500 kişiyi küresel kriz gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edilmişti. Tuzla’daki fabrika önünde işten çıkarılan işçiler fabrika önünde eylem yaparak yaşanan durumu prostesto etmişlerdi.

50 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'ye girmişti

Oppo, 2020 yılının sonunda yaklaşık 50 milyon yatırımla Türkiye'ye girme kararı almıştı.

Tuzla'da kurulan tesiste test üretimleri de Mart 2021'de başlamıştı.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou yatırım kararının ardından Bloomberg HT'ye yaptığı özel açıklamada şirketin Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı alındığını belirtmişti.

Zhou, "Oppo, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararı aldık." diye konuşmuştu.