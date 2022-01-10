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Beşiktaş'ta polis ekiplerinden değnekçiye suçüstü: Gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta polis ekiplerinden değnekçiye suçüstü: Gözaltına alındı

Beşiktaş'ta, sivil araçlarını sokak üzerine park etmek isteyen polis ekiplerinden ücret talep eden bir şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Bebek Meydanı çevresi ve Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda aracını park eden vatandaşlardan park ücreti talep ettiği belirlenen K.Y. isimli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince suçüstü yakalandı.

Polis ekiplerinden ücret talep eden şahıs gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. Park ücreti istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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