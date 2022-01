Uğur Aslan aslen nereli memleketi neresi Uğur Aslan kaç yaşında?

Yargı dizisindeki Eren Komiser rolünün yanı sıra eğlenceli halleri ve türkülere kattığı yorum ile son günlerin en çok konuşulan ismi Uğur Aslan oldu. Katıldığı programlarda ilgiyle izlenen Uğur Aslan 22 yıldır senarist Sema Ergenekon ile evli ve 49 yaşında. 3 çocuğu olan Uğur Aslan aslen Hatay Reyhanlı doğumlu ve dokuz kardeş.

Uğur Aslan son günlerde en çok aranan ve takip edilen başarılı isimler arasında ilk sıralarda. Yargı dizisindeki Eren Komiser rolü ile oyunculuğunu konuştururken kendine has tarzı ile söylediği türküler ile seyirciden tam not alıyor. Eğlenceli halleri ile katıldığı programlarda merak uyandıran Uğur Aslan aslen Hatay Reyhanlı doğumlu ve 49 yaşında. Her fırsatta 22 yıllık eşi senarist Sema Ergenekon'a aşkını ilan eden Uğur Aslan evli ve 3 çocuk babası. Aynı zamanda Uğur Aslan BKM'nin yapımcılığı üstlendiği Afara adlı arabesk müzikalle de dikkat çekiyor.

Uğur Aslan kimdir: Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.

2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırmaktadır. 49 yaşındaki oyuncu Uğur Aslan, 22 yıldır başarılı senarist Sema Ergenekon ile evlidir. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin 3 çocuğu bulunuyor.

Sema Ergenekon kimdir: Sema Ergenekon, 9 Nisan 1977 tarihinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan Ergenekon, üniversitede tanıştığı oyuncu Uğur Aslan ile tanışmalarından 6 yıl sonra dünyaevine girdi. Sema Ergenekon 41. Altın Kelebek Ödülleri‘nde En İyi Senarist Ödülü kazandı.

Oynadığı diziler hangisi: 2021 Yargı - Eren komiser(TV Dizisi)

2020 Çukur - Emir Varol (TV Dizisi)

2019 – Kuruluş Osman (Nizameddin) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Cem Çınar) (TV Dizisi)

2017 – Daha (Zahir) (Sinema Filmi)

2016 – Aşık: Aşığın Gözü Kördür (Kasım) (Sinema Filmi)

2016 – Kara Sevda (Zehir) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (Komiser Zafer) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Adnan) (TV Dizisi)

2012 – Açlığa Doymak (Kenan) (Sinema Filmi)