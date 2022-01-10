Soma'da madenciye tekme atan Yusuf Yerkel ateşe oldu maaşı 93 bin lira

SOMA'daki tekme ile hatırlanan Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu'na 'Ticaret Ateşesi' olarak atandı. Yusuf Yerkel'in atanması kadar alacağı maaş ve olanakları gündeme oturdu. Ticaret Ateşesi olarak atanan Yusuf Yerkel'e ayda 6000 euro (yaklaşık 93 bin TL) maaş verilecek.

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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrası eylem yapan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu’na "Ticaret Ataşesi" olarak atandı. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” olan Yusuf Yerkel'in yeni görevi gündem oldu.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Yusuf Yerkel, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandı ancak ekonomi eğitimi bulunmuyor. Yusuf Yerkel'in bu görevde 3-4 yıl kalacak.

Maaş 93 bin lira

Yusuf Yerkel'in ataması kadar maaşı ve sosyal olanakları da gündeme oturdu. İşte Yusuf Yerkel'in bu sürede, Türkiye'den alacakları:

1) MAAŞI 6000 EURO : Almanya'da en az 6000 Euro (yaklaşık 93 bin TL) net maaş alacak, maaşı Ankara'dan havale edilecek ve bunun dışındaki sosyal güvenlik primleri Türkiye tarafından yatırılacak. Emekliliğine büyük katkı sağlanmış olacak.



2) GRİ PASAPORT VE ÖDEME: Türkiye'den Almanya'ya gidiş masrafları ve ailesinin yol masrafları karşılanacak. Diplomatik statüsü ve dokunulmazlığı olacak. Gri pasaport kullanacak.

3) SAĞLIK MASRAFI SGK'YA: Kendisi, eşi ve çocuklarının Almanya'daki “acil olsun- olmasın” tüm tedavi masrafları, Euro olarak Türkiye'ye havale edilecek. Bu tedavi masraflarını SGK ödeyecek.

4) EĞİTİM VE ÖZEL OKUL DESTEĞİ: Çocukları özel eğitime ihtiyaç duyarsa, özel okula giderse ya da evinden uzak yabancı dilde (ingilizce) eğitim veren bir okula gidecekse, devlet bunun bir kısmını üstlenecek.

5) EVİNİN KİRASI DA ÖDENECEK: Kıdemine ve kademesine göre, tuttuğu evin büyüklüğü ile kirası da baz alınarak, kira desteği verilecek. Vekaleten değil, asaleten atandığı için bu konuda avantajlı olacak.

6) SIFIR MERCEDES, SINIRSIZ EŞYA: Görev süresi bitip Türkiye'ye dönerken, “naklihane” hakkından yararlanacak ve istediği eşyayı götürebilecek. Yol parasını devletten alacak. Vergisiz olarak 3 yaşından daha genç veya sıfır model Mercedes'i vergisiz olarak Türkiye'ye götürebilecek.

7) SÜPER EMEKLİLİK ŞANSI: Yurt dışındaki görevi sırasında tüm emeklilik primleri yüksekten yattığı için, Türkiye'de süper emekli olabilecek ve normal emeklilerin bir kaç katı emekli aylığı hakkı kazanacak.