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İstanbul Fatih'te yavru köpeğe tecavüz! Barınak yöneticisi açıkladı

İstanbul Fatih'te yavru köpeğe tecavüz! Barınak yöneticisi açıkladı

İSTANBUL Fatih'te bir kişinin tecavüzüne uğrayan yavru köpek, yaşam mücadelesi veriyor. İstismarcı sapık mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı.

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İğrenç olay dün saat 13.30 sıralarında, Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeğine şiddet uygulayıp tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından polise ihbar edildi.  Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şiddet gördüğü iddia edilen köpek ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi.  Köpek, ekipler tarafından tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Şiddete uğradığı iddia edilen köpek ile mahalle sakinlerinin olay yerindeki görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.  Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şiddete uğradığı iddia edilen köpeğin başında polis ekiplerine şikâyette bulunduğu görülüyor.

Burnu kan içinde ve makat kısmında da zorlamaya bağlı morarma...

Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay, istismara uğrayan köpeğin sağlık durumuna ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bugün öğle saatlerinde, Ayvansaray mahallesinde metruk bir binada, evsiz biri tarafından bir yavru köpeğin şiddet ve istismara uğramış olduğu ihbarı geldi. @fatihbelediye sağlık işleri müdürlüğü ekiplerimizce yavru kurtarılarak barınağımızın tedavi merkezine getirildi.Başına almış olduğu darbe nedeni ile burnu kan içinde ve makat kısmında da zorlamaya bağlı morarmalar olduğu tespit edildi. Mahalledeki hayvanseverler sayesinde zanlı, polis tarafından yakalandı. Muayeneyi yapan veteriner hekim arkadaşımız tarafından epikriz raporu hazırlanarak karakola iletildi. Hukuksal işlemler için suç duyurusunda bulunan mahallenin duyarlı insanlarına teşekkür ederiz. Yavrumuzun ilk müdahalesi yapıldı; “Masum” kız umarım sabaha daha iyi olacak🙏"

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