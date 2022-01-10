Metaverse satışları Sahibinden'e sıçradı

Metaverse arsaları çevrimiçi alışveriş siteleri üzerinden bile satılmaya başlandı.

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Metaverse furyası öyle hızlı şekilde ilerliyor ki henüz dünyalar kurulmamışken arsalar satışa çıktı. Üstelik Decantraland, Sandbox, OVR gibi metaverse dünyasını hedefleyen blok zinciri oyunlarının yanı sıra gerçek şehirler de bu işe girmeye başladı.

Sanal dünyada varlık göstereceğini söyleyen şehirler arsalarını da satışa çıkardı. Şimdi ise kullanıcıların arsa alabilmesine olanak tanıyan platformlara bir de Sahibinden eklendi.

Başlangıçta OVR platformunda yer alan Antalya Konyaaltı merkezli arsa için 2,5 milyon TL değerinde bir ilan yer alırken şimdi İstanbul ve Adalar çevresinde birden fazla ilan bulunuyor. En düşüğü 10 bin TL olan bu alanlar 1 milyon TL ve üzeri fiyatlara çıkabiliyor.