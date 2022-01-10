2022 uzman çavuş maaşları kaç para oldu? Zamlı uzman çavuş ocak maaşları

2022 yılında asgari ücretliye, emekliye ve memura yapılan zamların ardından 2022 yılında uzman çavuşlar ne kadar alacak sorusu merak konusu oldu. Uzman çavuşların maaşları derece ve kıdemine göre değişiyor. Buna göre 2022 yılında uzman çavuşların en düşük maaşının 8 bin en yüksek uzman çavuş maaşının ise 13 bin olması bekleniyor.

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2022 yılında asgari ücretliler, memurlar ve emeklilerin aldıkları zam oranları belli olurken uzman çavuşlarının 2022 yılında ne kadarlık bir zam alacakları ve zamlı maaşlarının ne kadar olacakları araştırılıyor.

Uzman Çavuş kime denir:

Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. Uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır. Uzman erbaşlık, 1986 yılında kabul edilen 3296 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile TSK bünyesine girdi.

Uzman çavuşların en büyük sorunu kadroya geçememeleridir. Bu doğrultuda sivil toplum örgütleri aracılığıyla yapılan baskılar siyasette ve hukukta şimdiye kadar karşılık görememiştir.

2022 Uzman çavuş maaşları ne kadar oldu?

Uzman çavuş maaşları uzman çavuşlarının hizmet bölgelerine göre değişim gösteriyor. Örneğin Ankara’daki bir uzman çavuş 6500-7500TL arasında bir maaş alırken doğuda, terör bölgesinde görev yapan bir uzman çavuşun günümüzde 10.000 TL’ye yakın maaşı bulunmaktadır.(bkz)

Uzman çavuşlar kadrolu olmadığı gerekçesiyle toplu sözleşmeye tabi değildir. Ancak memurların (%30,5), emeklilerin (%66) ve asgari ücretlilerin (%50,5) aldıkları zamlar göz önünde bulundurulduğunda uzman çavuşların en az yüzde 30’luk bir zam alması bekleniyor.

En düşük uzman çavuş maaşı ile en yüksek uzman çavuş maaşının 8.500 TL-9.750 TL arasında olması bekleniyor.

Not: Uzman çavuş maaşları kıdemlere göre değişiklik gösterebilir.

Yıllık uzman çavuş maaşları ne kadar 2022?

Bir uzman çavuşun 2022 yılında 102.000 TL ila 117.000 TL kazanması bekleniyor. Oyak Yatırım’ın aylık olarak yaptığı kesintilerle birlikte yıllık uzman çavuş maaşı 2022 yılında 150.000 TL’ye kadar ulaşabilir.