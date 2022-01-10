Fatih Altaylı, Sedat Peker gibi çıkıştı! 'Haysiyeti partilerden aldığı avanta kadar olanlar!..'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında iken TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefona bağlamasına gelen tepkiler üzerine çok sert çıktı. İki ismi de Kemal Kılıçdaroğlu istediği için yayına aldığını belirten Fatih Altaylı, kendisini eleştiren gazetecilere Sedat Peker'in sözleriyle çıkıştı: "Haysiyeti partilerden aldığı avanta kadar olanlar."

Abone ol

Habertürk TV'de Teke Tek programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Fatih Altaylı, program sırasında TBMM Başkanı ve Ulaştırma Bakanı'nı canlı yayına cevap hakkı için bağlayınca eleştirilerin hedefi oldu. Eleştirilere bugün cevap veren Fatih Altaylı, kendisini eleştiren gazetecilere açtı gazını yumdu gözünü.

"Bir yanda 'Kılıçdaroğlu’nu kurtardı ve zorlanacağı hiçbir konuya girmedi' diyen AK Partili iktidar fanatikleri, diğer yanda da 'Cumhurbaşkanı konuk olsa bağlar mıydın' diyen muhalif fanatikler"in kendisine saldırdığını belirten Fatih Altaylı, "Beni de iktidar değişse de ben de bir yerler kapsam, iki ihale alsam diyen gazetecilerle karıştırmayın" deyip Sedat Peker'in o sözüyle kendini savundu. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Kiralık haysiyetliler haddinizi bilin

Beni korkaklıkla falan suçlayan partilerin maaşlı adamlarına, mesleki geleceğini partilerin geleceğine endekslemiş yeni dönem fırsatçılarına, iktidar veya muhalefete embedded gazetecilik yapanlara gelirsek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tüm ekranlar kapalı iken Meral Hanım’ı partiyi kurduğu günlerde ve sonrasında ağırlayan program Teke Tek’ti.

Bu yüzden iktidar ortaklarının hakaretlerine maruz kalan bendim.

Ali Babacan partisini kurma hazırlığında iken ve kendisine selam vermeye dahi korkulurken Ali Babacan’ı ekrana çıkaran da Teke Tek programıydı. Partinin kuruluşu sonrasında defalarca konuk alan da!

Bu yüzden iktidarın hedefi olan da bendim.

Keza Gelecek Partisi kurulduktan sonra tüm medya Prof. Ahmet Davutoğlu’na mesafe koyarken ve kendisinden kaçarken, kendisine ekranı açan Teke Tek programı idi.

Bu yüzden işitmediği hakaret kalmayan ise Davutoğlu'nu tüm siyasi hayatı boyunca eleştirmiş ama günü geldiğinde demokratik hakkına saygı göstermiş olan bendim.

Ben bunları yaparken siz ne yapıyordunuz hatırlatayım mı!

Siyasi partilere endeksli televizyonlarda siyasi partiden maaş alarak gazetecilik, onu bile yapmayı beceremeyenleriniz ise belediyelerden ihale alıyordunuz.

Açtırmayın kutuyu.

Sedat Peker’in deyişiyle haysiyeti partilerden aldığı avanta kadar olanlar.

Zekası ise hiç olmayanlar.