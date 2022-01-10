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Kar yağışı çarşamba günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan giriş yapıyor

Kar yağışı çarşamba günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan giriş yapıyor

TÜRKİYE bu hafta kar yağışının etkisi altına giriyor. 12 Ocak 2022 çarşamba günü kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan giriş yapacak perşembe günü yurdun büyük kısmını etkileyecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olduğu Trakya bölgesinde, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bugün ve yarın sağanağın etkisinde olması beklenen Trakya'da, çarşamba günü kar yağışı ön görülüyor. Kar yağışının perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin resmi sitesinde yayınlanan tahminlere göre kar yağışı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde orta düzeyde etkili olacak. Kar yağışı perşembe günü Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alacak. 

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