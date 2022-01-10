Katili nişanlısı çıktı! Mersin'de sokak ortasında Naziye Oskay'ı vurup öldürdü
MERSİN'de Barış Can Uçuk (24), eski nişanlısı Naziye Oskay'ı (25), sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Uçuk'un emniyetteki sorgusu sürüyor.Abone ol
Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Naziye Oskay'ın yolunu kesti.
Tabancasını çeken Uçuk, Naziye Oskay’a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Naziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.