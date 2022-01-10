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Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı

Çekmeköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 08.25 sıralarında Kemerdere Köprülü Kavşak durağı Serencebey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgazi-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı.

Otobüs, bir iş yerinin demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi.

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