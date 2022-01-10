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Ünlü spiker Buket Güler yayına devam edemedi! Rahatsızlanarak Haber Global'deki programı terk etti

Ünlü spiker Buket Güler yayına devam edemedi! Rahatsızlanarak Haber Global'deki programı terk etti

Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global‘deki Yeni Gün programında rahatsızlanarak yayını terk etti.

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Elif Dördüncü Aydemir ile gazeteci Metehan Demir‘in konuk olduğu yayının ilk bölümünde reklam arasına gidildikten sonra Buket Güler‘in yerine sabah haberlerinin sunucusu Nevra Öner‘in yayında olduğu görüldü.

Bu durum karşısında gazeteci Metehan Demir, Buket Güler‘in neden yayında olmadığını sorunca spiker Nevra Öner de meslektaşının bir tansiyon düşmesi sorunu yaşadığı söyledi. Yayın Nevra Öner‘in moderatörlüğünde devam etti.

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